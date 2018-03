Washington et Séoul conviennent de reprendre leurs maneuvres militaires conjointes

Les Etats-Unis et la Corée du Sud se sont mis d'accord pour reprendre leurs manoeuvres militaires conjointes à partir du 1er avril, a indiqué, lundi soir, le département de la Défense US.



«Le secrétaire à la Défense, James Mattis, et le ministre de la Défense de la République de Corée, Song Young-moo, ont décidé de reprendre les exercices annuels conjoints, dont Foal Eagle et Key Resolve», précise un communiqué du Pentagone.



«Ces exercices débuteront le 1er avril dans un format similaire à celui des années précédentes», a fait savoir la même source.



Les deux pays avaient décidé, début janvier, de reporter les manœuvres militaires communes prévues pendant les jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang dans le but de permette un réchauffement des relations avec la Corée du Nord.



Ces exercices annuels sont traditionnellement vus comme une agression et une provocation par Pyongyang.



Séoul a annoncé un projet de sommet intercoréen à Pyongyang le mois prochain et la perspective d'un sommet historique entre le Nord et les États-Unis avant fin mai est évoquée. (MAP)