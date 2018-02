Voltalia va construire deux centrales hydroélectriques au Maroc

« Dé­li­vrées par le Mi­nis­tère de l'Ener­gie, les au­to­ri­sa­tions concernent deux pro­jets de cen­trales hy­dro­élec­triques de 9,8 MW et 7,2 MW si­tuées dans la ré­gion du Moyen Atlas », in­dique le groupe dans un com­mu­ni­qué.



L'élec­tri­cité pro­duite par les cen­trales sera ven­due dans le cadre de contrats de gré-à-gré de long-terme, en cours de né­go­cia­tion avec des clients pri­vés.



Vol­ta­lia a réa­lisé en 2017 un chiffre d'af­faires de 179,6 mil­lions d'eu­ros, en aug­men­ta­tion de 41,4%.



Fin 2017, le groupe a mis en ser­vice des cen­trales so­laires dans le Var et au Bré­sil, por­tant ainsi sa ca­pa­cité to­tale à 508 MW, dont 433,3 au Bré­sil et 50,5 en France.



Vol­ta­lia a rem­porté un total de 155 mé­ga­watts (MW) lors d'en­chères au Bré­sil en dé­cembre 2017.