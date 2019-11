Vol inaugural Paris-Ouarzazate par Transavia

Le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme et les professionnels du Tourisme de Ouarzazate, organise un voyage de presse d’une dizaine de journalistes français accompagnant le vol Inaugural opéré par TRANSAVIA, le 7 Novembre 2019 et reliant Paris a Ouarzazate, indique jeudi un communiqué de Zoubir Bouhoute, directeur du Conseil Provincial du Tourisme.



L’objectif de cette opération de promotion est de faire découvrir aux membres de cette importante délégation, l’importance du Potentiel touristique et culturel de Ouarzazate et sa région, selon le communiqué reçu par Atlasinfo.



les membres de cette délégation se rendront au Ksar d’Ait Benhaddou (patrimoine de l’UNSSCO depuis 1987), aux kasbahs de Taourirt et d’Amridil, à l’ oasis de fint , à la palmeraie de Skoura ainsi qu’aux studios de cinéma de Ouarzazate. De plus une visite est programmée à la maison des roses à Kelaa Mgouna ainsi qu’aux gorges de Dades.



Cette opération de promotion s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de la destination Ouarzazate entreprise par le conseil provincial du Tourisme de Ouarzazate et intervient suite à la signature d’une convention de partenariat entre l’Office National Marocain du Tourisme et la compagnie TRANSAVIA au Salon du Tourisme IFTM Top résa, qui s’est déroulé du 1er au 4 octobre 2019 à paris.



La France reste le premier marché émetteur pour Ouarzazate puisque le volume des nuitées provenant de ce marché ont représenté 14,25% du volume des nuitées globales enregistrées a fin juillet 2019. Ce marché est appelé a connaitre une nette amélioration suite notamment aux efforts de promotion entrepris par le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate en partenariat avec l’ONMT ainsi que la mise en place depuis début d’avril 2019 , des lignes aériennes reliant Ouarzazate à Marseille et Bordeaux (2 vols hebdomadaires par destination).



De plus, selon l’observatoire Marocain du Tourisme, ce pays qui compte 67,1 millions d’habitants en 2017, présente des indicateurs socio-économiques très encourageants : le Produit Intérieur Brut (PIB) a progressé de 2,4% en 2017, avec un PIB/habitant de 42 .850,4 dollars, un taux d’inflation maîtrisé à 1 ,3% et un taux de chômage de l’ordre de 9,7% seulement.