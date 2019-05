Vincent Lambert : le pape appelle à protéger la vie

Le pape a appelé lundi dans un tweet à protéger la vie "du début à la fin naturelle", un message que son porte-parole a partagé en appelant explicitement à prier pour le Français Vincent Lambert.



"Prions pour ceux qui vivent dans un état de grave handicap. Protégeons toujours la vie, don de Dieu, du début à la fin naturelle. Ne cédons pas à la culture du déchet", a écrit le pape François dans un message publié sur tous ses comptes Twitter de différentes langues.



Et le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, a été plus explicite en retweetant le message avec la mention en français: "Prions pour Vincent Lambert".



Vincent Lambert, 42 ans, est un tétraplégique en état végétatif depuis plus de dix ans.



L'interruption des traitements visant à le maintenir en vie a débuté lundi matin, provoquant la colère de ses parents, fervents catholiques, qui espèrent encore que de nouveaux recours judiciaires stoppent "cette folie".