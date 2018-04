Vidéo-Une Marocaine donne naissance à des sextuplés

Alors qu’elle essayait depuis 7 ans d’avoir un bébé, une Marocaine originaire de la ville de Safi vient d’accoucher de six enfants.



L’heureux évènement a eu lieu dans une clinique à Marrakech, rapporte la chaine 2m qui s’est rendue sur place pour rencontrer la jeune maman.



« Le médecin m’a dit au début que j’attendais quatre enfants, ensuite à la clinique que finalement ce sera cinq bébés et là je viens d’accoucher de sextuplés, a déclaré Khadija, avouant que sa grossesse fut très difficile à cause de multiples « allers-retours répétitifs à la clinique ».



Les quatre garçons et les deux filles se portent bien, précise la même la source et deux nouveaux-nés peuvent déjà respirer seuls.



Interrogé par le site Hespress, le papa s’est dit très heureux mais se montre tout de même assez inquiet face aux futures dépenses que son épouse et lui devront engager pour les six bébés.