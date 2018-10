Vibrant hommage à Bastia à la mémoire des soldats marocains ayant combattu pour la libération de la Corse

Un vibrant hommage a été rendu à Bastia à la mémoire des Tirailleurs et Goumiers marocains ayant combattu pour la libérationde la Corse, il y a 75 ans, du joug de nazisme.



Empreintes de grande émotion, ces cérémonies se sont déroulées, les 3 et 4 octobre, en présence notamment M. Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France, et de Geneviève Darrieuseq, Secrétaire d’Etat française auprès de la ministre des armées, ainsi que des trois derniers Goumiers marocains encore en vie, dont l’âge oscille entre 94 et 100 ans.



Les cérémonies ont été l’occasion pour l’assistance de se remémorer les sacrifices des soldats marocains et la bravoure dont ils ont fait preuve lors des batailles menées contre l’armée allemande, et plus particulièrement les troupes placées sous le commandement du Maréchal Rommel.



Le rôle décisif joué par les Tirailleurs et Goumiers marocains a été notamment mis en lumière par Mme Darrieuseq au même titre que d’autres participants aux cérémonies qui ont tenu à honorer la mémoire de ces soldats pour leur contribution active à la libération de la Corse.



Les commémorations ont été marquées, par ailleurs, par l’inauguration par la mairie de Bastia d’un «Belvédère du 2ème groupe des Tabors marocains » sur un site stratégique sur le front de mer.



Un des moments forts des cérémonies a lieu également lors du dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts de Bastia par le Consul Général du Maroc, M. Mohamed Harrak, dans une atmosphère chargée de grande émotion et de profonde gratitude.



Une forte délégation venue spécialement du Maroc a pris part à ces cérémonies. Au nombre de ses membres figuraient les trois derniers survivants parmi les Goumiers marocains ayant participé à la libération de la Corse, en l’occurrence M. Bassou Zouza (100 ans), M. Said Mehlaoui (98 ans) et M. Mouloudi Ghornite (94 ans).



Du côté Français, étaient présents, outre la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, le préfet de la Haute Corse, ainsi que de nombreux élus locaux et régionaux à leur tête le Président du Conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, et le Président de l’Assemblée de Corse, M. Jean-Guy Talamoni.