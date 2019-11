Venezuela: des Forces spéciales de la police sèment la terreur dans les quartiers pauvres

"Seigneur, prends soin de mon fils", susurre Miriam en entendant des coups de feu au loin, priant pour que Luis n'en soit pas la cible. En vain. Luis sera abattu par les Forces d'action spéciale, un corps de la police vénézuélienne qui sème la terreur dans les quartiers pauvres.



Luis, mais aussi Jesse, Cristian et plusieurs centaines d'autres Vénézuéliens sont morts victimes des Forces d'action spéciale (FAES) au cours de ce que leurs proches et des ONG ont qualifié d'"exécutions", lors d'entretiens avec l'AFP.



Ces accusations sont arrivées jusqu'à la Haut-commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies. Après avoir rencontré des proches de victimes en juin à Caracas, Michelle Bachelet a demandé la "dissolution" des FAES, un "corps d'élite" créé en 2017 par le président Nicolas Maduro pour "combattre la délinquance".



Selon l'ONG de défense des droits de l'Homme Cofavic, qui se base sur les témoignages de proches de victimes et des informations obtenues sur le terrain, 831 "exécutions" ont été perpétrées par les FAES depuis 2018.



Le 13 mai dernier, Luis Ariza, 21 ans, a été tué par les FAES dans le quartier populaire de Las Adjuntas à Caracas.



Dans un rapport interne dont l'AFP a pris connaissance, les FAES affirment que Luis se trouvait dans la rue avec une arme à la main lorsqu'un de leurs agents lui a ordonné de s'arrêter, un ordre "ignoré" par le jeune homme. Luis aurait alors fait feu contre un commissariat, déclenchant une fusillade avec les policiers au cours de laquelle il aurait été mortellement touché.



Sa famille raconte, elle, que Luis a été extrait de force par les FAES de la maison où il vivait avec sa femme et ses deux enfants et qu'il n'était pas armé. Que les FAES ont enfermé la famille dans la maison, qu'ils ont emmené Luis dans la rue.



Au même moment, sa mère Miriam Gamarra, qui habite à quelques centaines de mètres, se rend à son travail. "Et quand j'entends le coup de feu, je ressens immédiatement quelque chose dans la poitrine", se souvient cette employée de banque de 39 ans.



Quand l'épouse peut enfin sortir, elle découvre le corps sans vie de son mari.



Dans leur rapport, les FAES affirment que Luis était impliqué dans un homicide mais expliquent dans le même document que ni lui ni l'arme qu'il avait sur lui ne faisaient l'objet d'un "quelconque mandat".



Luis avait fait trois mois de prison préventive au cours des manifestations organisées en 2017 par l'opposition contre Nicolas Maduro et au cours desquelles 125 personnes ont péri.



"Vive les FAES !"



C'est à cette époque, en juillet 2017, que M. Maduro décide de créer les FAES et les charge de "protéger le peuple de la criminalité et des bandes de terroristes" liées, selon lui, à l'opposition.



Aussitôt les plaintes et les accusations à l'encontre des FAES pleuvent.



Michelle Bachelet, des ONG et les familles des victimes affirment qu'elles font des descentes en toute illégalité dans des quartiers pauvres, exécutent des hommes jeunes à bout portant, inventent des fusillades, dissimulent des rapports d'autopsie et empêchent les familles d'avoir accès aux dossiers sur leurs proches.



Dans un rapport publié en juillet, Michelle Bachelet a dit craindre que les autorités vénézuéliennes utilisent les FAES et d'autres forces "comme instruments de diffusion de la peur et de maintien du contrôle social".



Carmen Arroyo, dont le fils unique Cristian a été abattu le 24 septembre 2018, en est certaine. "Conscient de ne plus être populaire dans les quartiers pauvres, il (le gouvernement) envoie ces assassins pour intimider et faire en sorte que personne ne s'insurge contre les violations de nos droits", s'insurge-t-elle.



Nicolas Maduro n'a que faire de ces accusations. L'été dernier, tout en accusant Michelle Bachelet d'avoir "menti" dans son rapport, il avait lancé: "Soutien aux FAES ! Vive les FAES !".



Sollicité à plusieurs reprises par l'AFP, le ministère de l'Intérieur, dont les FAES dépendent, n'a pas donné suite.



Selon des chiffres publiés par ce même gouvernement, 17.849 personnes ont péri entre 2016 et le mois de mai dernier dans des cas relevant de "résistance à l'autorité".



Pour Michelle Bachelet, ces décès imputables aux forces de l'ordre, tous corps confondus, pourraient dans de nombreux cas "constituer des exécutions extrajudiciaires".



"Pour l'exemple"



Les FAES projettent une image censée inspirer la crainte. Leurs hommes sont souvent cagoulés, vêtus de noir, un écusson à tête de mort brodé sur l'épaule. On ne connaît rien de leur origine sociale, de leur parcours, de leur statut. On ignore combien ils sont à porter l'uniforme.



L'ONG Cofavic affirme qu'elles exhibent les corps de leurs victimes "à titre d'exemples", selon les témoignages de proches de victimes.



Leur patron, Rafael Bastardo, est sous le coup de sanctions des Etats-Unis qui l'accusent de violations des droits de l'Homme.



Dans un cimetière de Caracas ce mardi, Ruth Perez pleure son neveu Johander, "exécuté", selon elle, par les FAES vendredi dernier.



La sépulture de Johander se trouve à côté de celle de son beau-frère Wuilkerman Ruiz, mort au cours de la même descente organisée par les FAES dans leur quartier de Petare, dans l'est de Caracas, selon des témoins.



Des voisins ont dit à l'AFP avoir vu Johander à genoux, les yeux bandés. Confinés chez eux par les agents des FAES, ils ont ensuite entendu des coups de feu. Une fois sortie, la famille a découvert le cadavre du jeune homme de 21 ans.



De même source, les agents auraient accusé Johander d'être "un voleur". Ils auraient aussi lavé la flaque de sang et déplacé le corps de la victime. Un peu plus loin, Wuilkerman était lui aussi abattu dans des circonstances similaires, selon les voisins.



Ruth Perez a déjà perdu deux proches, victimes eux aussi des FAES, selon elle.



Son frère Jesse a été abattu le 11 juillet 2018 et son neveu Yondris est tombé un an plus tard, le 14 août dernier. Tous deux, dit-elle, ont été victimes des FAES, d'après les témoignages de voisins et de témoins.



Selon Liliana Ortega, fondatrice de Cofavic, 98 % des morts imputables aux FAES restent impunies car "la plupart du temps, (l'enquête) ne va pas au-delà de la phase préliminaire".



Le Parquet général assure que depuis 2017, 353 membres des forces de l'ordre ont été placés en détention préventive et 695 ont fait l'objet de procédures judiciaires pour homicides, torture, arrestations illégales et violations de domicile, dont 109 ont été condamnés.



L'AFP a demandé au Parquet si, parmi ces agents, certains faisaient partie des FAES, sans obtenir de réponse.



"Obtenir justice"



Cristian, 25 ans, a été abattu alors qu'il revenait d'une fête donnée pour son anniversaire en septembre 2018.



Un témoin a raconté à sa mère Carmen Arroyo que Cristian avait mis les mains en l'air avant que les agents ne lui tirent dessus.



Dans leur rapport, les FAES présentent le jeune homme comme un criminel. Pourtant, selon la police scientifique, Cristian n'avait jamais eu affaire à la justice.



La famille de Cristian affirme que les agents ont eux-mêmes disposé un revolver à côté du corps du défunt après l'avoir abattu. Une arme, dit-elle, que Cristian n'avait pas en sa possession au moment de sa mort. Une expertise, s'insurge-t-elle encore, a relevé une incohérence entre l'endroit où cette arme a été retrouvée et la position du cadavre.



"Si au moins je savais que le policier qui a tué mon fils était en prison, je me sentirais un peu plus en paix", souffle-t-elle, bien décidée à "obtenir justice".