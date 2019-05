Venezuela : Guaidó redouble d'efforts pour s'allier l'armée

Samedi, les partisans de Juan Guaidó se sont rendus, « en paix », mais peu nombreux, vers les casernes militaires du pays afin de demander une nouvelle fois à l'armée de changer de camp et d'abandonner Nicolás Maduro. De son côté, le président socialiste a lui aussi fait appel aux militaires pour leur demander de se tenir prêts dans le cas d'une attaque américaine. « L'objectif est de porter notre message sans tomber dans la confrontation ni la provocation », avait écrit Juan Guaidó sur Twitter.



Et le chef de file de l'opposition d'appeler les Vénézuéliens à remettre un tract aux soldats pour les inciter à tourner le dos à Nicolás Maduro, quatre jours après avoir tenté, sans succès, de provoquer un soulèvement militaire. Les appels du pied de plus en plus pressants de l'opposant à l'armée s'expliquent par le poids de cette institution dans l'équilibre du pouvoir. Elle tient le secteur du pétrole, poumon économique du pays, et plusieurs ministères.



Jusqu'à maintenant, l'état-major est resté fidèle à Nicolás Maduro, qui s'est rendu sur deux bases depuis jeudi matin pour s'assurer de la loyauté des troupes à son égard. Samedi à la mi-journée, Juan Guaidó n'était pas apparu en public et la mobilisation autour de son initiative était relativement faible devant les quatre casernes de Caracas où les opposants étaient rassemblés, selon des journalistes de l'Agence France-Presse.