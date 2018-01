Vague de froid: La Fondation Mohammed V au secours des populations enclavées

La Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit ses opérations d’assistance pour alléger les effets de la vague de froid en octroyant des aides à 966 familles relevant de trois communes de la province de Khénifra.



Cette action menée mardi fait partie d’un vaste programme d'interventions humanitaires au niveau des zones reculées de cette province dans le cadre de l’opération Grand Froid-Hiver 2018 initiée sur instructions royales.



Les aides, sous forme de denrées alimentaires et de couvertures, ont bénéficié à 370 familles de différents douars de la commune de Krouchen, et 336 dans la commune d’Ait Saâdli, ainsi que 260 au niveau de la commune Sidi Yahya Ousaâd.



Au total, cette opération humanitaire déployée par les équipes de la Fondation en coordination avec les autorités locales, bénéficiera, sur quatre jours, à près de 3350 familles réparties sur 48 douars dans les zones reculées et montagneuses de Khénifra.



L’opération humanitaire Grand Froid-Hiver, qui obéit à une programmation annuelle, est enclenchée par la Fondation Mohammed V lorsque les conditions climatiques, notamment la chute importante de neiges, entraînent l’enclavement des populations dans les régions montagneuses et limitent leur accès aux ressources alimentaires.



Les températures sont en-dessous des normales de saison au Maroc. D'importantes chutes de neige ont touché le Moyen-Atlas et le Haut Atlas, les chaînes de montagnes qui traversent l'intérieur des terres. Les températures sont descendues jusqu'à -5°C. Certains villages d'altitude sont isolés en raison de routes inaccessibles.



Le gouvernement a déclenché un plan de lutte contre le froid. 500.000 personnes devraient ainsi bénéficier de distributions de couvertures et de nourriture.



Dans une moindre mesure, les côtes sont elles aussi touchées par la vague de froid. Un orage de grêle s'est abattu sur Rabat le lundi 8 janvier.