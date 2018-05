Une trentaine d'interpellations en marge d’une manifestation contre la politique sociale du gouvernement à Paris

Une trentaine de personnes ont été interpellées, samedi, en marge d’une manifestation contre la politique sociale du gouvernement à Paris, a indiqué la préfecture de Police.



Ces personnes ont été interpellées pour port d'arme, rébellion ou participation à un groupement en vue de commettre des violences, précise la même source.



Elles étaient équipées de "cagoules noires", ustensiles prisés des black-blocs qui agissent en dissimulant leurs visages, rapportent les médias.



Un policier a par ailleurs été blessé par un jet de projectiles dans le cortège parisien.



Les opposants à la politique sociale du gouvernement organisent dans plusieurs villes de la France une "marée humaine" rassemblant syndicats, partis politiques de gauche et associations.



Cent soixante cortèges étaient prévus dans toute la France, selon le secrétaire général du syndicat CGT, Philippe Martinez.



La préfecture de police de Paris avait prévenu dès vendredi qu'elle procéderait à de "nombreux contrôles" en amont du cortège dans la capitale pour détecter d'éventuelles armes et personnes violentes.



Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans l'est de Paris et dans plusieurs villes de province. Les manifestations reprochent au gouvernement d'être responsables de reculs sociaux.