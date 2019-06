Une tentative d'immigration clandestine avortée au Maroc

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) souligne que le policier chargé de la garde de la corniche "Sabadia" , a constaté qu'un camion immatriculé au Maroc était en train de décharger une embarcation de fortune et que des individus soupçonnés d'être candidats à l'immigration clandestine tentaient de conduire la barque vers la côte, ce qui a obligé les patrouilles de police à intervenir immédiatement, en coordination avec la brigade maritime de la Gendarmerie royale.



Les opérations de ratissage ont permis la saisie de l'embarcation et de cinq bidons de 120 litres de carburants, ainsi que l'arrestation de quatre candidats à l'immigration clandestine, indique le communiqué, ajoutant que les investigations menées par la police judiciaire chargée de cette affaire ont permis d'appréhender le chauffeur du véhicule et d'identifier le cerveau de cette opération. Les recherches se poursuivent encore en vue de l'arrestation de ce dernier, note la même source



Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances de cette affaire qui s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de sécurité pour lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains.