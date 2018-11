L’association franco-marocaine « Dynamic Maroc » lance une pétition pour empêcher la clôture des investigations dans l’affaire Omar Raddad et demander une révision du procès de l’ex-jardinier marocain, condamné à 18 ans de réclusion criminelle avant de bénéficier d'une grâce partielle.



Le parquet de Nice estime que toutes les investigations menées dans l’affaire du meurtre de Ghislaine Marchal, riche veuve assassinée en juin 1991, sont closes. La défense d’Omar Raddad conteste la fin de ces investigations. Elle a déposé un recours dans lequel elle demande une contre-expertise et la comparaison des ADN avec ceux de l’ensemble des personnes de l’entourage de Mme Marchal.



Ghislaine Marchal a été assassinée dans sa villa de Mougins située dans les Alpes-Maritimes. Son jardinier, Omar Raddad, a été condamné pour meurtre avant d'être partiellement gracié en 1996 par l’ancien président Jacques Chirac. Mais malgré cette grâce présidentielle, Omar Raddad est toujours considéré au regard de la justice française comme coupable.



L’ancien jardinier marocain clame toujours son innocence et demande une révision de son procès.



Pour le procureur de Nice Jean-Michel Prêtre l'affaire est "finie" car les dernières analyses génétiques réalisées sur un nouveau suspect n’ont rien donné, déplore l’association « Dynamic Maroc », précisant que « la réalité est que cette analyse ADN a été partiellement faite ».



« L’avocate d’Omar Raddad, Me Sylvie Noachovitch, a demandé une contre-expertise afin d'obtenir de nouvelles expertises sur des traces ADN retrouvées en 2015. Ces nouvelles recherches ont été ordonnées en juillet dernier par le procureur général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Robert Gelli. Elles sont un préalable à la saisie de la Cour de révision pour réexaminer la condamnation de Omar Raddad », précise l’association dans sa pétition (http://chng.it/YtwWpVsZ6K)



« Tout comme Me Noachovith, nous croyons en l’innocence d’Omar Raddad. Aucune trace de son ADN n’a été trouvée sur le lieu du crime », écrit l’association présidée par Said Laâtiriss.



« C’est pourquoi l’association franco-marocaine Dynamic Maroc vous invite à signer et à faire signer la pétition le plus largement possible en soutien à Omar Raddad », poursuit-on.



« Par cette pétition, il s’agit d’une part, de pousser la justice française à comparer les traces ADN trouvées sur le lieu du crime à l’ADN de l’ensemble des proches de la victime et d’autre part, à aller vite dans la recherche de la vérité pour condamner le véritable coupable de cet ignoble crime », écrit .



Cette pétition sera remise au président de la République française Emmanuel Macron et à la ministre de la justice Nicole Belloubet.