Une délégation du Groupe d'amitié parlementaire France-Maroc visite des unités de production agricole à Taroudant

La délégation était composée de sénateurs français conduits par le président du groupe d’amitié France-Maroc (côté français), président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat français, Christian Cambon, et de membres de la Chambre des conseillers conduits par Abdessamad Kayouh, président du groupe d’amitié parlementaire France-Maroc (côté marocain), premier vice-président de la Chambre des conseillers.



Lors de ces visites, les membres de la délégation ont pris connaissance des avancées que connait le secteur de la production agricole dans la région du Souss grâce à l’utilisation de techniques modernes et la diversification des produits agricoles, notamment ceux dédiés à l’exportation et présentant une forte valeur ajoutée.



Les membres de la délégation ont visité des exploitations agricoles de production d’agrumes, de raisins de table et de variétés de fruits rouges, en plus d’une unité spécialisée dans l’emballage et l’exportation de produits agricoles locaux répondant aux normes internationales de qualité.



Pour Christian Cambon, ces visites intéressantes ont permis aux sénateurs français de s'arrêter sur le savoir-faire et les compétences dont jouit le Maroc en matière de valorisation des produits agricoles et d’adaptation aux changements climatiques.



Et d’ajouter, dans une déclaration à la MAP, que l’unité de production visitée constitue un modèle réussi de la coopération fructueuse entre les producteurs français et leurs homologues marocains, notant que ce type de coopération distinguée entre le Maroc et la France offre la possibilité de créer des emplois et fournir des produits de grande qualité.



De son côté, M. Kayouh a souligné l’importance que revêt la visite de la délégation française qui s’est rendue également dans la région de Dakhla-Oued Eddahab où elle a pu voir et prendre connaissance de l’essor de développement que vit cette région à tous les niveaux.



Il a poursuivi que la visite de cette délégation de sénateurs français dans la région du Souss leur a permis de s’enquérir de près des progrès et des défis relevés par les agriculteurs de la région concernant la diversification de la production agricole, notamment les produits destinés à l’exportation, et ce en dépit de la rareté des ressources en eau et des conditions climatiques difficiles, faisant remarquer que ces efforts ont permis au Maroc de nouer des partenariats avec de nombreux pays où les produits agricoles du Royaume sont très prisés. Il est à rappeler que la délégation du Groupe d’amitié parlementaire France-Maroc a tenu, lundi, lors de sa visite dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, une réunion de travail avec le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane El Jaouhari, consacrée à l’examen des enjeux du développement socio-économique dans la région et des efforts déployés par le Maroc pour consolider la stabilité régionale face aux défis sécuritaires.



La délégation a eu aussi une rencontre avec le président de la région Dakhla-Oued-Eddahab, Ynja Khattat, au cours de laquelle le point a été fait sur le programme de développement régional et les grands chantiers lancés par le Royaume dans ce sillage, ainsi que les potentialités économiques et touristiques dont regorge la région.