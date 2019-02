Une délégation de chefs marocains au lancement de la 5e édition de Goût de/Good France 2019

La délégation de chefs marocains, composée de Myriam Ettahri, Ayyoub Elouadi, Issam Rachi, Yassine Khalal et Faical Zahraoui, sera présente à la conférence de presse qui se tiendra aujourd'hui au siège du ministère français des Affaires étrangères.



Le thème général de l’édition 2019 portera sur le "Développement durable à travers une gastronomie responsable et un engagement des chefs dans la préservation de la planète". 5% des bénéfices du repas Goût de/Good France seront reversés à la fondation "No More Plastic".



Le 21 mars prochain, plusieurs milliers de chefs cuisinent pour la Planète un menu français en quatre actes autour des produits de saison et respectueux de l’environnement.