Une délégation américaine de haut niveau mardi à Rabat pour une réunion de la Coalition mondiale contre Daech

Une délégation interinstitutionnelle américaine, conduite par l’Envoyé spécial du Président Trump pour la Coalition mondiale contre Daech, Brett McGurk, se rendra à Rabat pour prendre part à une réunion mardi des directeurs politiques de la Coalition, indique le département d’Etat US.



"Alors que la Coalition continue de travailler avec des partenaires locaux pour libérer les bastions restants de 'l'Etat islamique’ (EI) en Syrie, cette réunion sera l'occasion pour les partenaires de la Coalition de discuter des prochaines étapes pour assurer une défaite durable de Daech en Irak et en Syrie, ainsi que les moyens d’accélérer notre approche collective de lutte contre les ambitions mondiales" du groupe jihadiste, a déclaré le département d’Etat dans un communiqué.



La rencontre, ajoute la même source, mettra particulièrement l'accent sur la présence de l’EI en Afrique et inclura une discussion détaillée des priorités pour les multiples axes d'action de la Coalition, y compris la stabilisation, les combattants terroristes étrangers, le financement antiterroriste et les messages anti-radicalisation.



La Coalition se réunit régulièrement pour coordonner et renforcer les efforts conjoints visant à vaincre l’EI, tant au niveau des groupes de haut niveau que des groupes de travail.



La dernière réunion des hauts responsables de la Coalition a eu lieu le 13 février, au niveau ministériel au Koweït.