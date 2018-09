Une "Maison du miel" ouvre ses portes à Taroudant au Maroc

, Une "Maison du miel" vient d'ouvrir ses portes dans la commune rural d'Argana, à Taroudant, en marge du lancement de la première édition d'un festival dédié au miel.



D'un coût de 5,3 MDH, cette structure comprend notamment des ateliers de promotion de l'apiculture, une salle de conditionnement, un laboratoire, un espace de stockage et des bureaux.



Le nombre de bénéficiaires est estimé à 100 producteurs regroupés au sein d'une coopérative alors que la production attendue est de 10 tonnes par an.



Inaugurée en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji et du gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal, cette unité a été financée conjointement par l'Initiative nationale pour le développement humain (1,30 MDH), le conseil provincial de Taroudant (1,50 MDH), le conseil régional de mise en valeur agricole Souss-Massa (2 MDH), la commune d'Argana (500.000 DH) et l'association de la Maison du miel (50.000 DH).



Le lancement de ce projet de valorisation de la production apicole intervient dans la foulée de l'adoption par la commission provinciale de développement humain d'une série de projets portant sur la construction et l'équipement de neuf structures pour la mise en valeur des différents produits du terroir, dont l'olivier, l'amandier, le cactus, l'ail, l'arganier ainsi que les plantes aromatiques et médicinales.



Ces projets répondent à l'esprit de l’INDH en tant que chantier national basé sur le développement d'activités génératrices de revenus qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations notamment en milieu rural et dans les zones reculées.



Prévu jusqu'au 2 septembre, le festival du miel d'Argana comprend un programme d’activités économiques, sociales, artistiques, culturelles et éducatives.