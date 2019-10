Un train Thalys heurte une personne en France, gros retards des Thalys et Eurostar

La ligne à grande vitesse entre les villes françaises de Paris et Lille (nord) est interrompue dans les deux sens depuis 10H15 (08H15 GMT) lundi après qu'une personne a été percutée par un train, créant d'importants retards car les trains doivent être détournés, selon la compagnie ferroviaire française.



"Un Thalys Amsterdam-Paris a heurté une personne au niveau de la gare d'Hattencourt", dans la Somme (nord de la France), a indiqué la compagnie ferroviaire SNCF à l'AFP, sans donner d'information sur l'état de santé du piéton percuté.



En conséquence, les trains à très grande vitesse (TGV) Thalys et Eurostar sont détournés sur une autre voie où les trains circulent à vitesse réduite, occasionnant des retards pouvant aller jusqu'à quatre heures.



Sur son site d'informations aux voyageurs, la compagnie ferroviaire française indique également de "certains trains seront supprimés".



Les interventions des pompiers et de la police devraient durer une à deux heures, toujours selon la SNCF.