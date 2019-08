Un policier français tue un SDF qui tentait de se suicider

Voulant neutraliser un sans-domicile-fixe qui tentait de se suicider, un policier de la ville française de Menton dans les Alpes Maritimes, a du faire usage de son arme, le touchant mortellement, rapportent lundi les médias du pays.



Les faits se sont produits dimanche soir dans un square de cette ville située dans l'extrême sud-est de la France, lorsque la victime, âgée d’une cinquantaine d’années, tentait de mettre fin à ses jours en se taillant les veines et en s’assénant des coups de couteau à la gorge, selon les médias qui citent le parquet.



Alertés par les riverains, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour tenter de calmer l’individu qui a commencé à s'en prendre aux policiers. Face à la situation, l’un des policiers dégaine son arme et ouvre le feu pour empêcher le SDF d’attaquer l’un de ses collègues, « le blessant mortellement », selon le parquet.



D'après le syndicat Unité SGP police, le jeune policier, en poste depuis deux ans, a ouvert le feu en état de légitime défense, pour protéger l’un de ses collègues.



Les secours, présents sur place, ont essayé en vain de ranimer le SDF.



Une enquête a été confiée à la police judiciaire niçoise et à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), en vue de déterminer les circonstances de cette mort.