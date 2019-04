Un homme arrêté à la cathédrale de New York avec des bidons d'essence

Un homme a été arrêté mercredi soir après avoir accédé, avec deux bidons d'essence et des briquets, dans la cathédrale Saint-Patrick de New York, a indiqué la police.



Quelques jours après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'homme arrêté a affirmé avoir pris un raccourci par la cathédrale après que sa voiture fut tombée en panne d'essence, mais ses réponses étaient "incohérentes et évasives", a précisé le commissaire adjoint du département de police de New York (NYPD), John Miller. "Nous ne savons pas quel était son état d'esprit, quelle était sa motivation", a ajouté le responsable.