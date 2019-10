Un femme tuée par un train en France, gros retards des Thalys et Eurostar

La circulation sur la ligne à grande vitesse entre les villes françaises de Paris et Lille (nord) est interrompue dans les deux sens depuis 10H15 (08H15 GMT) lundi après la mort d'une femme percutée par un train, un accident à l'origine d'importants retards, selon la compagnie ferroviaire SNCF.



"Un Thalys Amsterdam-Paris a heurté une personne au niveau de la gare d'Hattencourt", dans la Somme (nord de la France), a indiqué la SNCF à l'AFP.



En conséquence, les trains à grande vitesse (TGV) Thalys et Eurostar sont détournés sur d'autres voies, des "lignes classiques" où les trains circulent à des vitesses inférieures, occasionnant des retards pouvant aller jusqu'à quatre heures.



Sur son site d'informations aux voyageurs, la compagnie ferroviaire indique également que "certains trains seront supprimés".



Les interventions des pompiers et de la police devraient durer une à deux heures, toujours selon la SNCF.



Les services de secours ont précisé que la victime est une femme, décédée sur le coup. Les circonstances de l'accident laissent penser à un suicide, selon un officier des pompiers.



Cette source a précisé que le conducteur, choqué, devait être remplacé et que le train était toujours bloqué sur la voie à 13H15 (11H15 GMT).