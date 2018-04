Un concert des "Chants sacrés de la Méditerranée", le 17 avril à Rabat

Un concert des "Chants sacrés de la Méditerranée" proposant des compositions des trois religions à travers les influences culturelles et les différents courants religieux aura lieu mardi prochain à la Salle Bahnini à Rabat.



Organisé par l'Institut français de Rabat, ce concert s'inscrit dans un projet artistique offrant un voyage qui part des musiques religieuses marocaines, pour aller à la rencontre des musiques sacrées autour du bassin méditerranéen, apprend-on auprès des organisateurs.



Au menu, figurent "des chants qui mêlent les différentes influences d’Europe centrale et du Maghreb (Sépharade et Ashkénaze), des chants religieux musulmans et Coptes d’Égypte, des chrétiens d’Orient et maronites arméniens, de la tradition musulmane turque et des chants soufis, et les mélopées grecs-orthodoxes ainsi que la musique sacrée d’Italie et d’Espagne", précise la même source.



"Chants sacrés de la Méditerranée" est la première production de la compagnie Orient Lyrique, une association créée en 2016 et qui aspire à démocratiser l’art lyrique au Maroc.



Animé par les Voix du Maroc, un chœur rassemblant de jeunes chanteurs et qui œuvre pour promouvoir l’art lyrique universel au Maroc, ainsi que les artistes Marwan Fakir (violoniste), Youssef Kassimi Jamal (oud), Mohamed El Hachoumi (alto) et Monsif Ihsame (percussion), ce concert sera présenté à travers tout le Royaume au printemps 2018, selon les organisateurs.