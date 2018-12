Un baron de la drogue brésilien arrêté au Paraguay

L'un des chefs présumés du narcotrafic à Rio de Janeiro, au Brésil, a été arrêté, samedi, par la police antidrogue dans la ville d’Asuncion au Paraguay.



Le suspect, identifié comme étant Carlos Enrique Sales Cardoso, alias "Capilé" (35 ans) était recherché au Brésil pour trafic de drogue et homicide, a indiqué le Secrétariat national antidrogue du Paraguay (Senad) sur son compte Twitter.



L'interpellation s'est produite dans une luxueuse villa du quartier de Los Laureles, à Asuncion, où il s'était réfugié. Les agents de la police ont saisi 86 montres de luxe et plus de 11.800 dollars en liquide, selon la même source.



L'opération a été coordonnée avec les autorités brésiliennes. Le suspect pourrait ensuite être expulsé vers le Brésil pour y faire face à la justice.