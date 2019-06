Un autocar de supporteurs de Wydad de Casablanca cible de jets de pierres sur l’autoroute Tunis-Sousse

Un autocar transportant des supporteurs wydadis, arrivés vendredi matin à Tunis pour assister à la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique qui opposera ce soir à Radès, l’Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca, a été la cible de jets de pierres.



Cet incident est survenu sur l’autoroute Tunis-Sousse, selon des sources sécuritaires tunisiennes, qui ajoutent qu’aucune blessure n’a été enregistrée dans les rangs de ces ressortissants marocains.



Les mêmes sources ont précisé que les autorités tunisiennes oeuvrent pour assurer la sécurité des 250 supporteurs qui se trouvent à Sousse (200 km de Tunis), et qui ont fait le déplacement en Tunisie pour soutenir leur club.



Jeudi, quatre supporteurs ont été violemment agressés à leur sortie d’hôtel à Gammarth (banlieue de Tunis).



La finale retour de la Ligue des champions africaine a été interrompue à l'heure de jeu, vendredi à Radès. Le Wydad Casablanca a refusé de reprendre le jeu face à l'Espérance Tunis après un but refusé sans recours au VAR.



"Entre confusion et honte, les réactions se sont multipliées après cet épisode. L'assistance vidéo était-elle vraiment en panne ? A-t-elle été volontairement "débranchée" par certains organisateurs tunisiens comme certains veulent le croire ? L'affaire jette en tout cas le trouble sur la CAF, à trois semaines du début de la Coupe d'Afrique des nations en Egypte", écrit France Football.



«Suite aux événements survenus lors du match EST-WAC comptant pour la finale retour de la Ligue des champions 2018-19, et après l'arrêt du match, le Président de la CAF M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d'urgence le 4 Juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre», explique un communiqué de la CAF.