Un Marocain lauréat du prix de la Commission de l'éducation et de la communication de l'Union internationale pour la conservation de la nature

M. Abouelabbes, qui assure la présidence de l’Association marocaine de l’écotourisme et de la protection de la nature, a reçu le prix d’excellence lors de la cérémonie d’ouverture du Forum Régional de Conservation en Afrique du Nord qui se tient, du 24 au 26 juin dans le cadre de la préparation du Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), prévu en 2020 à Marseille (France).



Dans une déclaration à la MAP, M. Abouelabbes a relevé que "ce prix est une reconnaissance internationale qui inspire fierté et confiance".



Émettant l’espoir de voir ce prix constituer un soutien à l’éducation environnementale au Maroc et un catalyseur pour les actions qui seront menées à l’avenir dans ce domaine, il a indiqué que l'UICN avait sélectionné un candidat pour chaque région du monde parmi les éducateurs en environnement, le premier prix d'excellence nord-africain étant attribué à un Marocain.



M. Abouelabbes, qui est également membre de l’UICN, a mis l’accent sur les efforts déployés en matière d’éducation à l’environnement, rappelant certains projets et programmes lancés dans ce domaine notamment ceux concernant la forêt de Maamoura et la protection de la nature dans la région du grand Atlas.



Dans ce contexte, il a également évoqué la création de l'école d'éducation à l'environnement et d'écotourisme à Ifrane, ainsi que d'un musée dans la forêt de Maamoura.



Une importante délégation marocaine participe à ce Forum régional qui constitue une occasion unique pour les membres et partenaires nord-africains de l'UICN d'identifier les questions et priorités clés de la biodiversité dans la région, dans le but d'influencer le prochain Programme de l'UICN (2021-2024) et le processus de l’après-2020.



Le Forum réunira plus de 60 participants d'organisations membres de l'UICN en Afrique du Nord, y compris les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.



D’après l’Union, l'année prochaine aura lieu la célébration du plus grand événement de l'UICN, à savoir le Congrès mondial de la nature de l'UICN, prévu en juin 2020 à Marseille et au cours duquel les comités régionaux soumettront leurs propositions et contributions pour le développement du Programme de l'organisation pour la prochaine période (2021-2024).