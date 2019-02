USA: un adolescent mortellement blessé par la police à Chicago

Un adolescent de 17 ans est mort après avoir été grièvement blessé par des tirs de policiers à Chicago, ont annoncé dimanche des sources officielles.



"Un mineur a essayé de fuir lors d'un contrôle routier. Un agent qui l'avait pourchassé à pied a tiré sur lui. Le sujet est mort depuis", a déclaré dans un communiqué le bureau civil chargé des enquêtes impliquant des policiers de Chicago (Copa).



Des enquêteurs de ce bureau ont visionné "toutes les vidéos disponibles" et continuent d'interroger les témoins pour établir les circonstances du drame, a précisé l'organisme.



Selon les médias américains, la victime s'appelait Michael Elam et était âgée de 17 ans.



Un peu plus tôt, la police de Chicago avait indiqué qu'un de ses agents avait tiré sur un suspect lors d'une "confrontation armée" samedi vers 20H30, et que cet homme avait été transféré à l'hôpital "dans un état critique".



La police de Chicago, troisième ville des Etats-Unis, a été accusée de plusieurs bavures ces dernières années.



En 2014, un officier blanc avait abattu de seize balles Laquan McDonald, un jeune homme noir de 17 ans armé d'un couteau mais qui se trouvait à une certaine distance de lui. Ce policier, Jason Van Dyke, a été condamné en janvier à près de sept ans de prison pour le meurtre.



La diffusion très tardive, en 2015, d'une vidéo montrant la mort de l'adolescent avait exacerbé la colère de la population et déclenché des mois de manifestations.



Une enquête fédérale avait ensuite conclu que les abus policiers étaient fréquents dans cette ville gangrenée par la violence et le trafic de drogues.