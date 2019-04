USA: le déficit commercial se réduit encore en février notamment avec la Chine et l'UE

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est de nouveau réduit en février (-3,4%) grâce à une baisse des importations en provenance de Chine et de l'Union européenne, a annoncé mercredi le département du Commerce.



Le déficit des biens et services s'est établi à 49,4 milliards de dollars, avec des exportations en hausse de 1,1% à 209,7 milliards et des importations en hausse de 0,2% à 259,1 milliards, selon les données du ministère, qui sont corrigées des variations saisonnières.



Les analystes s'attendaient à un recul moindre du déficit à 54 milliards de dollars, après une chute de 14,6% en janvier à 51,1 milliards. Il faut remonter à juin 2018 pour trouver un déficit commercial inférieur (46,91 milliards).