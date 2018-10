USA: à 3,7% en septembre, le taux de chômage tombe à son plus bas niveau en 48 ans

Les créations d'emplois se sont, elles, inscrites en net recul à 134.000 après 201.000 enregistrées en août, mais il s'agit de la conséquence directe de l'ouragan Florence qui a frappé la côte est des Etats-Unis. Le nombre de nouvelles embauches est inférieur à celui attendu par les analystes qui tablaient sur 184.000.



En outre, malgré l'étroitesse du marché de l'emploi, les salaires ont enregistré une hausse très ténue (+0,29%) par rapport au mois d'août. Sur un an, la croissance des salaires s'est légèrement ralentie, à 2,8%, contre 2,9% annoncés le mois précédent.



La croissance américaine a culminé au deuxième trimestre à un plus haut en quatre ans à 4,2% en rythme annuel, dopée par les réductions d'impôts et la politique de dérégulation de l'administration Trump.



Mais les entreprises commencent à avoir du mal à pourvoir des postes, faute de main d'oeuvre correspondant à leurs besoins ou de main d'oeuvre disponible tout court. Cette situation devrait faire grimper nettement les salaires. Jusqu'à récemment, ces derniers ont peiné à décoller, laissant perplexes les économistes.



Il y avait en septembre 6 millions de chômeurs aux Etats-Unis, soit une diminution de 270.000 personnes dont une majorité de femmes. Encore 4,6 millions de personnes ne trouvant que des emplois à temps partiel. Le taux de participation à l'emploi était, lui, de 62,7%.