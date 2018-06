Turquie: Macron souhaite que le dialogue "soit encore renforcé"

M. Macron "a rappelé son attachement au dialogue politique et aux liens historiques entre la France et la Turquie", selon ce communiqué.



"Il a souligné la nécessité de poursuivre la coopération étroite sur la lutte contre le terrorisme, les crises régionales et les questions migratoires en soulignant le rôle important joué par la Turquie pour accueillir les réfugiés syriens", ajoute la présidence.



"Le Président de la République a souhaité que le dialogue avec la Turquie soit encore renforcé, en particulier sur la Syrie, pour permettre la stabilisation, la protection des civils et la mise en place des conditions nécessaires à un processus politique crédible", conclut le communiqué.