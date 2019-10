Tunisie : les autorités annoncent avoir abattu un dirigeant d'Al-Qaïda

Un dirigeant du groupe extrémiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a été abattu dimanche et un autre blessé lors d'une opération antiterroriste dans le centre-ouest de la Tunisie, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.



"Un dirigeant terroriste du groupe Okba ibn Nafaa a été tué lors d'une opération antiterroriste menée par les forces militaires et de la garde nationale (gendarmerie) dans la zone montagneuse de Kasserine", près de la frontière algérienne, a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense Mohamed Zekri.



Un autre "terroriste" a été blessé lors de cette opération toujours en cours dans cette zone où des groupuscules extrémistes restent actifs, a-t-il ajouté sans autres précisions sur leur identité.



La Phalange Okba ibn Nafaa est une branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.



Les massifs montagneux frontaliers dans la région de Kasserine restent un repaire pour des groupes jihadistes, dont Jund al-Khilafa ("Les soldats du califat"), affilié à l'organisation Etat islamique (EI) et Aqmi.



Des opérations de ratissage sont régulièrement menées par les forces de l'ordre dans ces zones.



La Tunisie a été confrontée après sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers.



Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence --renouvelé récemment jusqu'au 31 décembre--, depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12 agents tués) en novembre 2015.