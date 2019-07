Tunisie: décès du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans (officiel)

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, hospitalisé plusieurs jours fin juin après un grave malaise, a été de nouveau en soins intensifs jeudi, ont ravivé les craintes de vacance du pouvoir entraînant une période d'incertitude politique à l'approche des élections.



Le président tunisien, le plus âgé des chefs d'Etat après la reine Elizabeth d'Angleterre, était apparu très affaibli sur une vidéo diffusée lundi par la présidence à l'occasion d'une rencontre avec le ministre de la Défense.



Cette nouvelle hospitalisation a été annoncée le jour où la Tunisie célèbre la proclamation de la République en 1957, habituellement marqué par un discours du chef de l'Etat.



Politiciens et internautes réclament depuis plusieurs semaines une plus grande transparence sur l'état de santé du président, dans un contexte politique tendu, dû notamment à l'absence d'une Cour constitutionnelle pour gérer la vacance du pouvoir.



Les partis au pouvoir ont maintes fois repoussé par calcul politique la mise en place de cette institution cruciale.



La Tunisie est le seul des pays touché par les contestations du Printemps arabe en 2011 à poursuivre sur la voie de la démocratisation.