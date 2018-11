Tunisie: Ennahdha appelle à poursuivre le dialogue et la concertation avec le président de la République

Le mouvement Ennahdha a souligné, dans une déclaration publiée jeudi à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, l’importance de poursuivre le dialogue et la concertation avec le président de la République et les différents partenaires politiques et sociaux sur les grandes questions qui préoccupent la Tunisie dans la perspective de parachever le processus de transition démocratique.



Ennahdha a exprimé son soulagement par rapport aux partis pris patriotiques des acteurs politiques et sociaux, lesquels, ont permis d’atténuer la tension des tiraillements politiques, et d’offrir un climat propice à effectuer le remaniement ministériel dans les meilleures conditions et conformément aux dispositions constitutionnelles. Cela permettra au gouvernement de se consacrer entièrement au traitement des problèmes économiques et sociaux complexes, de prendre les mesures nécessaires pour la réforme des institutions publiques, de réduire le déficit de la balance commerciale, de préserver l’équilibre des finances publiques, de contrôler les prix et d’augmenter le pouvoir d’achat des citoyens, lit-on de même source.



Le mouvement Ennahdha a appelé, par ailleurs, toutes les parties concernés par la justice transitionnelle, notamment les victimes, les accusés, les organisations des droits de l’homme et les instances spécialisées « à répondre positivement à l’initiative présentée par le président du parti, Rached Ghannouchi, et dans laquelle il appelle à poursuivre le processus de justice transitionnelle en mettant l’accent sur la réparation des victimes et la résolution des dossiers en suspens, loin de toute logique de vengeance pour concrétiser la réconciliation nationale.