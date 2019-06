Trophée International Mohammed VI de Polo : La sélection marocaine (A) remporte le titre

Représentée par l'équipe de la Garde Royale, la sélection nationale a été sacrée championne de cette édition après avoir remporté la finale, qui s'est déroulée au Polo Club Souissi, contre l'équipe du Portugal sur le score 7 à 4.



L'équipe marocaine a réussi à prendre le contrôle au début de la première manche avec un score de 5-0 et a continué à briller lors de la deuxième (6-1) et troisième manche (7-3).



Devant un large public, la domination marocaine s'est poursuivie lors de la quatrième et dernière manche permettant à la sélection nationale de remporter la finale sur le score de 7 à 4 et décrocher le titre de la 3è édition de la compétition.



Lors du match d'ouverture, l'équipe marocaine avait battu le Nigéria (9-6), puis la France (7-5) lors de la deuxième rencontre comptant pour le groupe (A).



De son côté, l'équipe portugaise a atteint la finale après avoir battu, lors des matchs comptant pour le groupe (B), l'Equipe nationale (B) représenté par le Club Nakhil (5-4) et la sélection égyptienne (2-2).



A l'issue du match de classement qui s'est déroulé avant la finale, l'équipe marocaine (B) a terminé troisième du classement dans la compétition en venant à bout de la sélection française (8-6).



Organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de Polo, l'édition de cette année a réuni des équipes représentant la France, le Portugal, le Nigeria, l’Égypte et le pays hôte, le Maroc, qui a participé avec deux équipes à savoir l'équipe nationale (A) représentée par la Garde royale et l'équipe nationale (B) représentée par le Club Nakhil.



Les équipes participantes à cet événement sportif international ont été divisées en deux groupes, le premier comprenant le Maroc (A), le Nigéria et la France, tandis que le second est composé de l'équipe nationale (B), du Portugal et de l'Égypte.



Les parties de polo se déroulent en plusieurs manches (de 4 à 8), d'une durée de 7 minutes et demie chacune, avec des pauses de 3 minutes permettant aux joueurs de changer de cheval.



Si les deux équipes sont à égalité à la fin de la rencontre, un temps additionnel est accordé permettant à l'équipe qui inscrit le premier but de remporter le match. La rencontre est officiée par deux arbitres sur le terrain et, en l'absence d'un accord sur une décision spécifique, ils recourent au troisième arbitre observant le match de l'extérieur du terrain.



Voici, par ailleurs, les résultats de la 3è édition du Trophée International Mohammed VI de Polo :



Lundi 10 juin :



Maroc (A) ............. Nigeria ............. 9-6 (Rabat)



- Mardi le 11 juin



Maroc (A) ........... France.................7-5 (Club El Mansouria)



Maroc (B) ............ Egypte................4-1 (Club Houara)



- Mercredi 12 juin



Nigeria ............. France...................6-5 (Club El Mansouria)



Maroc (B) ...... Portugal....................4-5 (Club Houara)







- Jeudi 13 juin



Egypte ........... Portugal..................7-2 (Asilah)







- Samedi 15 juin



- Match de classement



Maroc (B) ........... France .............8-6 (Rabat) - La finale



Maroc (A) ......... Portugal ............7-4 (Rabat)