Trois chanteurs de trois confessions chantent un hymne à la paix devant le pape François et le Roi Mohammed VI

Des sopranos, ténors, choristes et solistes marocains et étrangers se sont joints à l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM), pour interpréter samedi à l'Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, des airs et chants religieux musulmans, juifs et chrétiens, en signe de paix et de concorde entre les trois religions monothéistes.



Trois chanteurs de trois confessions religieuses différentes, chrétienne, musulmane et juive (Caroline Casadesus, Smahi El Harati et Françoise Atlan) et la pianiste Dîna Bensaid, ont chanté à l'union créant une forte émotion.



D'une voix mélodieuse, Smahi El Harati a chanté l’appel à la prière “Allahu Akbar”, accompagné de la chanteuse Caroline Casadesus, fille du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, qui a interprété l’“Ave Maria” de Caccini, ret de la chanteuse Françoise Atlan, qui a entonné la prière juive “Adonaï”. Les trois chanteurs ont conclu le concert main dans la main



Porteur d’un message de paix et de fraternité, ce concert, donné au Centre de Formation des Imams, en présence du Pape François, du Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, en présence de 1200 invités, a été placé, comme la visite papale, sous le signe du dialogue interreligieux;