Transfert des détenus des événements d'Al Hoceima de la prison de Ras El Ma à la prison de Guercif

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a procédé, mercredi, au transfert des prisonniers (W.B), (H.M), (Z.A) et (S.I), incarcérés dans le cadre des événements d'Al Hoceima, de la prison locale Ras El Ma à Fès à la prison locale de Guercif.



Dans un communiqué, la DGAPR indique que ce transfert s'inscrit dans le cadre "du rapprochement des prisonniers de leurs familles en vue de préserver leurs liens familiaux et sociaux".



Les détenus concernés avaient présenté, en date du 25 novembre, un avis faisant état de la fin de la grève de la faim qu'ils avaient entamée le 19 du même mois, ajoute la même source. La DGAPR procèdera également au transfert des détenus (I.C) et (S.T), suite à leur demande, à des établissements pénitentiaires proche de leurs familles, conclut le communiqué.