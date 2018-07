Transfert: Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus

Le Real Madrid a annoncé mardi qu’il accepte le transfert de l’international portugais Cristiano Ronaldo au club italien de la Juventus du Turin.



"Le Real Madrid annonce que, compte tenu de la volonté exprimée par le joueur Cristiano Ronaldo, le club a accepté son transfert à la Juventus", a indiqué le club merengue dans un communiqué.



Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude à un joueur "qui a prouvé être le meilleur du monde et qui a marqué l'une des étapes les plus brillantes de l'histoire de notre club et du football mondial", relève la même source.



Au-delà des titres conquis, trophées remportés et des succès obtenus dans le terrain au cours des neuf années passés au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a été un exemple de dévouement, de travail, de responsabilité, de talent et de dépassement, relève la même source.



Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo "sera toujours l'un des grands symboles" du club et "une référence unique pour les générations futures", conclu le communiqué.



Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 451 buts en 438 matchs. Il a remporté avec le club un total 16 titres, dont 4 Coupes d'Europe, 3 consécutives et 4 dans les 5 dernières saisons.



Selon le quotidien sportif Marca, Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus en contre partie de 105 millions d'euros.