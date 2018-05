Transfert - Et Cristiano Ronaldo lâche sa petite bombe...

Et la machine à rumeurs va encore s'emballer à la rubrique transferts ! "Si vous me demandez à moi, il doit absolument rester", a déjà ainsi répondu Zinédine Zidane en conférence de presse, par anticipation.



Le président du Real, Florentino Perez, a lui temporisé sur Antena 3 en Espagne: "Je ne parle pas des joueurs. Nous sommes tous enchantés, heureux ce soir. Ici l'important c'est le club. Un jour comme aujourd'hui, l'important est de fêter cette Ligue des champions. On parle tout le temps, mais jamais ça ne se fait".



Les paroles du Portugais font pourtant du bruit. "L'important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d'abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté", a exposé CR7.



"C'était bien de jouer dans ce club. Dans ces moments-là, l'avenir de n'importe quel joueur n'est pas important. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez", a-t-il encore ajouté.





Et d'ajouter dans son style tout en modestie: "En tout cas, qui est encore le meilleur buteur de la Ligue des champions ? La C1 devrait changer de nom et s'appeler la +Ligue des champions CR7+. J'en ai gagné cinq, je suis encore meilleur buteur. Je ne peux pas être triste ce soir".



Faut-il prendre au sérieux ces suggestions de départ? Il faut se méfier avec Le Portugais de 33 ans, quintuple Ballon d'Or, coutumier de ce genre de sorties.



Le multi-millionnaire avait choqué l'Espagne en crise à l'été 2012 en se disant "triste" de son sort au Real, avant de resigner un contrat mirobolant l'année suivante.



En novembre 2016, Ronaldo avait encore signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2021, avec à la clé un salaire annuel estimé à 23,6 M EUR par la presse.



Puis à l'été 2017, son entourage avait fait fuiter des envie de départs du Real, mais beaucoup y voyaient une manoeuvre pour être soutenu par le club madrilène, alors qu'il était mis en examen pour fraude fiscale.











Message entendu, puisque Florentino Perez, président du Real, lançait peu de temps après que Cristiano est "beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux (nous, au Real) qui sommes ici".



Devant une juge madrilène, le Portugais avait déclaré qu'il se sentait persécuté et qu'il aimerait retourner en Angleterre, où il a joué six ans à Manchester United (2003-2009).



Alors que, selon la presse espagnole, Ronaldo souhaitait tout simplement une nouvelle rallonge de salaire pour faire face à une éventuelle amende du fisc espagnol.



En septembre 2017, il avait de nouveau lancé la balle dans le camp de son président. "C'est une question à laquelle le président du club (Florentino Pérez) saura peut-être mieux répondre que moi", avait-il dit sur la chaîne espagnole Mega. "Moi, je suis content et les choses arrivent toujours de manière naturelle."



Ces spéculations autour d'un nouveau contrat pour Ronaldo intervenaient alors que le Real Madrid a engagé une vague de consolidation de son effectif, triple champion d'Europe en titre: tour à tour, Marcelo (2022), Isco (2022), Dani Carvajal (2022), Karim Benzema (2021), Marcos Llorente (2021) et Raphaël Varane (2022) ont prolongé leur contrat ces derniers mois.