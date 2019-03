Transavia reprend ses vols Paris-Dakhla-Paris au mois de mai prochain

Transavia, la compagnie low cost d'Air France-KLM, reprend ses vols Dakhla-Paris-Dakhla le 8 du mois de mai 2019, a-t-on appris vendredi de sources françaises.



La compagnie effectue son dernier vol vers Dakhla ce-mois concernant la période hivernale, avant de les reprendre en mai pour la période estivale.



"Transavia reprendra ses vols pour la période estivale le 9 mai prochain", a-t-n ajouté de mêmes sources.



Depuis le 26 octobre 2017, la filiale d’Air France spécialisée dans le vol pas cher propose un vol tous les jeudis entre sa base à Paris-Orly et l’aéroport de Dakhla, opéré en Boeing 737-800 de 189 places.



Pour intensifier sa croissance dans le Royaume, Transavia s’appuie sur le lancement de nouvelles dessertes ainsi que sur le développement des lignes existantes.



Dakhla, qui accueille actuellement le Forum international Crans Montana, est connu dans le monde entier pour être le paradis des sports de la glisse.



Dakhla, surnommée "la perle du désert" est "un lieu qui mêle les dunes désertiques du Sahara et la houle de l'océan Atlantique", comme l'avait souligné TF1 dans un reportage, indiquant que "c'est l'endroit parfait" pour la pratique du kitesurf et "le site rêvé des amoureux de cette discipline, au point d'en faire l'une des étapes des championnats du monde".