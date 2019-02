Transavia ouvre une nouvelle ligne saisonnière Lyon-Casablanca

"Du 30 juillet au 1er septembre 2019, la filiale d’Air France spécialisée dans le vol pas cher proposera deux vols par semaine entre sa base à Lyon-Saint Exupéry et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opérés en Boeing 737-800 de 189 places", rapporte ce mardi le site spécialisé dans les voyages "Air Journal".



Les départs sont programmés mardi à 22h45 et dimanche à 23h45 (arrivées le lendemain respectivement à 0h35 et 1h35), les vols retour quittant le Maroc lundi à 2h20 et mercredi à 1h20 (arrivées respectivement à 6h00 et 5h00). Transavia sera en concurrence avec Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc sur cette ligne proposée à partir de 59 euros TTC aller simple.



Après y avoir annoncé des vols vers Beyrouth le 13 avril, la low cost « conforte ses ambitions de croissance sur sa base à Lyon » en proposant cette quatrième route vers le Maroc, après Agadir, Marrakech et Oujda (4, 5 et 3 rotations hebdomadaires cet été), offrant ainsi « aux aoûtiens la possibilité de découvrir les charmes du Maroc, tout en renforçant sa position stratégique sur le bassin méditerranéen ».