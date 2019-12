Trains à Noël: "si le gouvernement retire son projet", alors "tout se passera bien" (Martinez, CGT)

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a assuré dimanche qu'un arrêt de la grève des transports avant Noël était possible "si le gouvernement retire son projet" de réforme des retraites, "sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi".



"Si le gouvernement retire son projet et (qu')on discute sérieusement sur comment améliorer le système (...) et bien tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi", a déclaré sur BFMTV M. Martinez dont l'organisation, majoritaire à la SNCF, est en pointe de la mobilisation depuis le 5 décembre.