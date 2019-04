Tour international cycliste du Maroc 2019: Coup d'envoi de la 32è édition

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 32e édition du Tour cycliste du Maroc, qui se tient du 5 au 14 avril, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et sports et le Comité national olympique marocain. Elle se déroule sous la supervision de l'Union cycliste internationale entre les villes de Souk Larbaâ et Tanger sur une distance de 159 kilomètres.



Les athlètes participant à cette édition représentent plusieurs pays dont la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Le Maroc est représenté à cette édition, qui s’inscrit dans le cadre des tournois africains internationaux, par la sélection nationale (A), la sélection régionale et l’équipe olympique qui se compose de coureurs cyclistes de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Les participants vont parcourir près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).



Santiago Sabala, l’arbitre désigné par l’Union internationale du Cyclisme pour superviser le tour du Maroc, a indiqué à cette occasion que toutes les conditions sont réunies pour donner le coup d’envoi de la première étape du tour, se disant "heureux" de se retrouver dans le Royaume. Il s’agit de la première fois que cet arbitre supervise un tour cycliste organisé sur terre africaine.



La 32è édition du Tour international cycliste du Maroc 2019 parcourra les villes de Tanger, Martil, El Hoceima, Nador, Oujda, Guercif, Fès, Meknès, El Khémissat, Khouribga, Béni Mellal, Marrakech, Settat et Casablanca.



Les étapes du tour se dérouleront comme suit:



Première étape (5 avril): Souk Larbaâ-Tanger (159 km)



Deuxième étape (6 avril): Tanger-Martil (140.5 km)



Troisième étape (7 avril): Oued Laou-El Hoceima (185.5 km)



Quatrième étape (8 avril): El Hoceima-Nador (128 km)



Cinquième étape (9 avril): Nador-Oujda (164.8 km)



Sixième étape (10 avril): Guercif-Fès (181 km)



Septième étape (11 avril): Fès-Meknès (144 km)



Huitième étape (12 avril): El Khémissat-Khouribga (177.5 km)



Neuvième étape (13 avril): Béni Mellal-Marrakech (188.5 km)



Dixième étape (14 avril): Marrakech-Casablanca (123 km)