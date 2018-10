Theo Francken veut expulser vers le Maroc Fouad Belkacem le plus rapidement possible

Theo Francken, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, souhaite expulser le plus vite possible Fouad Belkacem, le leader de l'organisation Sharia4Belgium, qui a été déchu de sa nationalité belge. La prochaine étape est donc son extradition vers le Maroc.



"Monsieur Belkacem est dans une prison belge. Le retrait de la nationalité fait que son droit de séjour est fini. Quand il sera sorti de prison, il devra retourner vers le pays où il a la nationalité, c'est-à-dire le Maroc. C'est une procédure administrative qui prend du temps, on va collaborer avec le Maroc pour voir ce qu'on va faire avec cet individu", a déclaré Francken à RTL Info.



Fouad Belkacem est incarcéré depuis cinq ans. Son casier fait état de 27 condamnations par le tribunal de police et neuf en correctionnelle, dont trois en appel, notamment pour vols, menaces, dégradations, coupes et blessures volontaires, rébellion, racisme ou encore diffamation.



Sa principale condamnation remonte à janvier 2016, lorsqu'il avait écopé de 12 ans en tant que leader de l'organisation terroriste Sharia4Belgium.