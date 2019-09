Tenue à Rabat de la 2-ème session du Dialogue stratégique Maroc-Grande Bretagne

Dans une allocution à cette occasion, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mme Mounia Boucetta, a affirmé que ce Dialogue stratégique reflète la volonté commune des deux pays de renforcer leurs liens historiques et de poursuivre l’élan qu’ont connu ces relations au cours des dernières années dans l’ambition commune d’établir un partenariat stratégique multidimensionnel.



Mme Boucetta a relevé que le Maroc considère la Grande-Bretagne comme un véritable partenaire stratégique et apprécie le rôle que le Royaume-Uni peut jouer dans divers forums communs, rappelant la visite effectuée par le Prince Harry et son épouse au Royaume et l’audience que leur a accordée SM le Roi Mohammed VI, lesquelles constituent un exemple concret de la qualité des relations existant entre les deux pays.



Elle a également mis en avant le développement significatif enregistré par le dialogue politique bilatéral au cours de cette année à travers l’échange de visites entre des responsables de haut niveau des deux pays, notant que ce rapprochement est illustré par la position “constructive” adoptée par la Grande Bretagne au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU et par son soutien à un règlement politique à la question du Sahara et aux propositions sérieuses et crédibles visant à parvenir à des solutions globales et durables.



Le Maroc, à l’instar du Royaume Uni, adhère au renforcement de ses relations avec ses partenaires internationaux, a-t-elle fait savoir, exprimant, à cet égard, la satisfaction du Royaume du Maroc quant à l’intérêt accordé par le Royaume Uni au continent africain qui constitue, a-t-elle noté, l’une des priorités de la politique extérieure du Maroc.



Pour sa part, le secrétaire d’Etat britannique chargé du Développement international, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, M. Andrew Murrison, a rappelé le progrès notable réalisé depuis la tenue de la 1ère session du Dialogue stratégique, exprimant la volonté de son pays d’approfondir davantage cette coopération dans les différents domaines.



Le Dialogue stratégique entre les deux pays a insufflé une dynamique et donné un élan significatif aux relations bilatérales, comme cela est illustré par l’échange de visites de responsables de haut niveau au cours de l’année écoulée, a fait observer M. Murrison.



Le responsable britannique a également fait part de sa satisfaction quant à l’augmentation du nombre de touristes britanniques visitant le Maroc, estimant que ce chiffre pourrait atteindre 700.000 visiteurs d’ici la fin de l’année.



La 2-ème session du Dialogue stratégique Maroc-Grande Bretagne a été marquée notamment par la signature d’un mémorandum d’entente entre les gouvernements des deux pays portant sur le renforcement de la coopération technique dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.