Tentative d'assassinat d’un ex-espion russe : des mesures seront annoncées par la France "dans les prochains jours" (Macron)

Peu après s’être entretenu par téléphone avec la Première ministre britannique, Theresa May, le président français Emmanuel Macron a annoncé, jeudi, que des mesures allaient être annoncées "dans les prochains jours" après la tentative d'assassinat à Salisbury de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille.



"J'annoncerai dans les prochains jours, les mesures que nous entendons prendre", a déclaré le chef de l’Etat français à la presse.



"Tout porte à croire que la responsabilité est attribuable à la Russie et en cela le travail mené par les services britanniques partagé avec les services français le confirme", a affirmé M. Macron qui s’exprimait lors d'un déplacement en Indre-et-Loire (centre).



"La France condamne avec la plus grande fermeté cette attaque inacceptable sur le sol d'un pays allié et je veux dire ici toute ma solidarité à l'égard de Theresa May", a-t-il ajouté.



Lors d’un entretien téléphonique dans la matinée avec Theresa May, le président Macron a indiqué que son pays partageait le constat du Royaume-Uni qu’il n’y a pas d'"autre explication plausible" à la tentative d’assassinat de l'ex-espion russe et de sa fille que celle à laquelle ont donné lieu les indices recueillis par les enquêteurs britanniques et les éléments "démontrant la responsabilité de la Russie dans l’attaque".



Pour sa part, Mme May a informé le président français de l’avancée de l’enquête et du détail des mesures annoncées la veille suite à cette tentative d’assassinat "par emploi d’une arme chimique contre Sergueï et Ioulia Skripal".



"Depuis le début de la semaine, le Royaume-Uni a tenu la France étroitement informée des indices recueillis par les enquêteurs britanniques et des éléments démontrant la responsabilité de la Russie dans l’attaque", a précisé un communiqué de l’Elysée.



"La France partage le constat du Royaume-Uni qu’il n’y a pas d’autre explication plausible et exprime à nouveau sa solidarité à l’égard de son alliée", a-t-il souligné.



Le président Macron et Mme May sont convenus, à cet égard, de "l'importance de l’unité européenne et transatlantique dans la réponse à cet événement. Ils resteront en contact étroit au cours des prochains jours", a conclu la même source.