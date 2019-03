Tension diplomatique entre la France et Israël après un incident à Jérusalem

La tension est montée d'un cran entre la France et Israël après l'intrusion des forces de sécurité israéliennes à l'Institut français de Jérusalem afin d'y faire annuler un événement. La France a décidé de convoquer vendredi le chargé d'affaires israélien à Paris, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Une intrusion qualifiée de « grave et inadmissible ».



« De tels agissements représentent une atteinte grave et inadmissible au fonctionnement de notre réseau culturel à Jérusalem. Le chargé d'affaires israélien à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay sur ce sujet ce jour afin de procéder aux mises au point nécessaires », a indiqué le ministère dans un communiqué. Une décision qui intervient également au lendemain de la prise de position de Donald Trump, favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le Golan.



Le quai d'Orsay solidaire de la Palestine



« La France entend maintenir et développer les relations denses et anciennes qu'elle entretient avec la société civile palestinienne », précise le texte en référence à l'événement que les forces israéliennes ont fait annuler : une manifestation culturelle avec des Palestiniennes.



Des forces de police israéliennes ont fait intrusion jeudi matin dans l'institut de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël, et ont ordonné l'évacuation des personnes préparant l'événement.



L'événement que devait héberger l'antenne de l'Institut français de Jérusalem-Est était organisé avec une association de femmes de Jérusalem, qu'Israël accuse d'être « sponsorisée ou financée par l'Autorité palestinienne » et « sans autorisation ». Toutes les activités de l'Autorité palestinienne à Jérusalem sont considérées comme illégales par Israël.



Selon l'association qui devait participer à l'événement, sa directrice et une bénévole ont été arrêtées par les forces de l'ordre, puis libérées peu après. « Il s'agissait d'un événement en lien avec la fête des Mères », célébrée chaque année le 21 mars dans une partie du monde arabe, pour vendre des objets d'artisanat confectionnés par des femmes de Jérusalem, a expliqué l'une des femmes qui devaient participer à l'événement.