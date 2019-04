Tennis: Tsonga rejoint Paire en demi-finales à Marrakech

Il y aura au moins un Français en finale du tournoi ATP de Marrakech: Jo-Wilfried Tsonga a rejoint Benoît Paire en demi-finales du tournoi sur terre battue après son succès sur l'Italien Lorenzo Sonego 6-3, 6-2.



Jo-Wilfried Tsonga, 116e mondial et bénéficiaire d'une invitation à Marrakech, atteint pour la troisième fois cette année le dernier carré d'un tournoi après Brisbane et Montpellier, tournoi qu'il avait remporté.



Plus tôt, Benoît Paire, 69e joueur mondial, s'était qualifié en éliminant facilement l'espoir espagnol Jaime Munar (21 ans, 60e) 6-1, 6-3 en moins d'une heure. Paire jouera sa première demi-finale depuis janvier 2018.



Un troisième Français a également décroché son billet pour les demies puisque Gilles Simon, tête de série N.4, s'est défait du Japonais Taro Daniel 6-4, 7-5. Il affrontera l'Espagnol Pablo Andujar qui a bénéficié du forfait du Tchèque Jiri Vesely. Comme pour Tsonga, il s'agit de sa troisième demi-finale en 2019 après Pune et Sydney.