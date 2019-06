Taux de réussite au baccalauréat/Maroc : l'Oriental en tête pour la 4ème année d’affilée

Dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, l’AREF a précisé que le nombre de candidats ayant réussi leurs examens au titre de cette session a atteint 15.076, dont 14.046 élèves scolarisés et 1.030 candidats libres.



Le taux de réussite réalisé cette année dans la région de l’Oriental est en progression de 8,29 points par rapport à la session de juin 2018, a noté l’AREF, ajoutant qu’en ce qui concerne l’enseignement privé, le nombre des élèves ayant réussi leurs examens s’établit à 566, en hausse de 12,06 points par rapport à la même session de l’année dernière.



Le taux de réussite a atteint 96,66 % pour les élèves du baccalauréat international, contre 76,31 % pour le baccalauréat professionnel.



Au total, 7.399 personnes ont obtenu une mention, soit 49,07 des lauréats, dont 1.048 candidats ayant décroché la mention très bien. La mention bien a été obtenue par 1.987 lauréats, et la mention assez bien par 4.364 autres bacheliers.



A noter que la note la plus élevée obtenue dans la région de l’Oriental au cours de cette session a été de 19,17, réalisée par l'élève Oumaima Stouri, relevant de la direction provinciale de Nador (section sciences physiques).



Par ailleurs, 8.597 candidats et candidates passeront la session de rattrapage, qui se déroulera selon le calendrier prévu, relève le communiqué.