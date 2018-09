Tariq Ramadan sur le point d'être mis en examen en Suisse

Tariq Ramadan va bientôt faire face à un nouveau front judiciaire, en Suisse cette fois. À Genève, le palais de justice explique en termes choisis que « le seuil nécessaire pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale est largement atteint, et ce, depuis le début de la procédure déjà ». Comprenez que les enquêteurs genevois, à la suite de la plainte déposée le 13 avril 2018 par une Suissesse, ont recueilli suffisamment d'éléments pour que le parquet procède la semaine prochaine à une « mise en prévention » de Tariq Ramadan. Ce qui correspond, en France, à une mise en examen pour viol.



Après les trois plaintes pour viol déposées en France et la plainte pour agression sexuelle venant des États-Unis, une Suissesse, âgée d'une quarantaine d'années au moment des faits, convertie à l'islam dans sa jeunesse, a accusé en avril dernier le prédicateur de l'avoir violée en 2008 dans un hôtel de la rive droite de Genève. Le 28 octobre de cette année-là, Tariq Ramadan lui aurait proposé d'aller boire un café. Puis, sous prétexte de l'aider à monter une planche à repasser et un fer, en prévision d'une émission de télévision, il l'aurait entraînée dans sa chambre. Elle décrit ensuite des scènes d'horreur comparables à ce qu'auraient subi les victimes présumées du prédicateur en France.



Une confrontation en octobre prochain à Paris



La Suissesse, qui accuse Tariq Ramadan de « séquestration, contrainte sexuelle, viol avec circonstance aggravante de cruauté », affirme avoir été également insultée, battue et menacée. « Il me disait qu'il y avait deux catégories de femmes qui refusaient de l'embrasser : les prostituées et les espionnes. Il m'a alors redemandé si j'étais des RG [Renseignements généraux] », avait-elle expliqué en avril dernier dans La Tribune de Genève. Contacté mercredi, maître Romain Jordan, l'avocat principal de la plaignante genevoise, n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. D'autres proches du dossier indiquent toutefois que l'audition de Tariq Ramadan apparaît comme la suite logique d'une instruction pénale, de façon à ce que le « prévenu puisse prendre position sur les charges pesant sur lui ». Selon toute vraisemblance, cette audition se déroulera à Paris, vraisemblablement en octobre, le prédicateur étant actuellement détenu.



Par ailleurs, Myriam Ramadan, la fille aînée de Tariq Ramadan, serait également dans la ligne de mire de la justice helvétique. Début août, dans un tweet, elle a révélé partiellement l'identité de la plaignante, ce qui constitue une infraction en droit suisse.



Contrairement à la France, la justice de l'autre côté du Jura travaille depuis des semaines dans le plus grand secret. Il s'agit d'éviter à l'accusatrice du prédicateur de subir le sort des trois femmes qui ont déposé une plainte contre Tariq Ramadan en France et qui sont depuis quotidiennement insultées et menacées de mort.