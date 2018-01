Tanger : le musée de la kasbah représente un patrimoine incontournable du Maroc (presse espagnole)

Le site d’information espagnol OK Diario a recommandé, mardi, de visiter la ville de Tanger, "l’une des destinations les plus incroyables au monde", soulignant au passage l’importance du musée de la kasbah des cultures méditerranéennes qui permet de découvrir une grande partie de l’histoire, de la culture et de l’art du patrimoine du Maroc.



Dans le cadre de sa stratégie de rénovation des musées, la Fondation Nationale des Musées (FNM) a élaboré un projet de restauration et de réhabilitation pour le Musée de la Kasbah de Tanger. Ouvert en juillet 2016 à l'issue des travaux , le musée représente un lieu patrimonial incontournable et une partie importante de la mémoire collective méditerranéenne. Il compte également parmi les plus anciennes institutions culturelles témoignant de la richesse et de la diversité du bassin méditerranéen.



Le site d’information spécialisé dans les voyages relève également que la position géographique de Tanger au nord-ouest du Maroc fait que la ville a bénéficié d’influences architecturales et culinaires de l’Espagne, du Portugal et de la France, qui se sont unies à l’héritage nord-africain pour faire de la perle du Détroit une ville unique au Maroc.



Parmi les lieux incontournables de Tanger, OK Diario met l’accent sur la kasbah depuis laquelle on peut admirer la médina, la ville nouvelle et la baie de Tanger,



Le Grand Socco, place emblématique de Tanger dotée d’une ambiance spéciale, les Grottes d’Hercules, l’une des grandes attractions de la ville du Détroit et le quartier de Marshan, avec vue imprenable sur le détroit de Gibraltar, figurent également parmi les sites incontournables pour les visiteurs, ajoute le média espagnol.



Le site d’information propose aussi de faire des excursions à partir de Tanger pour découvrir des joyaux naturels comme le parc de Perdicaris et son fameux château, le cap Spartel ou pousser jusqu’à Akchour avec sa cascade et ses forêts de pins.