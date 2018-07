Syrie: début de livraison de l'aide française dans la Ghouta orientale

Sur son compte Twitter, le Croissant-Rouge syrien a annoncé le début de la distribution jeudi avec le concours de l'ONU de 3.840 couvertures ainsi que 572 kits de cuisine et tentes dans la Ghouta orientale.



"Sept camions transportant des aides sont arrivés dans la ville de Douma. Les aides y sont déchargées sous la supervision de l'ONU dans le centre du Croissant-Rouge syrien, avant d'être distribuées aux autres villes et localités de la Ghouta", a indiqué à l'AFP une source du Croissant-Rouge.



"Cette opération humanitaire, menée conjointement avec la Russie, est mise en oeuvre sous la supervision des Nations unies en Syrie", a déclaré mercredi un porte-parole du Quai d'Orsay. "Les besoins de la population restent considérables plusieurs mois après la fin des combats", a-t-il ajouté.



Un gros porteur Antonov 124 de l'armée russe, chargé de 44 tonnes de matériel médical et biens de première nécessité fournis par la France, avait rallié samedi la base russe de Hmeinim, dans l'ouest de la Syrie, depuis l'aéroport de Châteauroux (centre de la France).



Depuis le début en 2011 de la guerre en Syrie, cette opération humanitaire conjointe est une première entre un pays occidental et la Russie, qui a changé la donne en volant militairement au secours du président Bachar al-Assad en 2015.



Selon Paris, la France a obtenu des "garanties" de la Russie que le régime syrien ne ferait pas obstruction à l'acheminement et que toute "récupération politique" et tout "détournement" du matériel seraient évités.



L'aide, fournie par la France, s'élève à 400.000 euros, la Russie ayant assuré le transport, a précisé le Quai d'Orsay.



Le matériel médical (antiobiotiques, matériel de réanimation, perfusions, compresses..) est destiné à 500 blessés lourds et 15.000 blessés légers de la Ghouta orientale.