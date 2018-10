Le ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a affirmé, mardi à Rabat, le soutien du Maroc aux associations de mosquées en France, en matière d'encadrement et d'instruction religieuse, y compris les associations des mosquées comoriennes dans le Sud de la France.



Dans une déclaration à la presse suite à son entrevue avec une délégation de l'Union des mosquées de France, M. Toufiq a souligné que le Royaume est déterminé à poursuivre le soutien à ces associations.



A cette occasion, les associations des mosquées comoriennes dans le Sud de la France ont salué les efforts consentis par le Royaume du Maroc, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de l'Islam et des musulmans en Afrique et en Europe et dans le but de mettre en valeur l'image réelle de l'Islam, qui est une religion de tolérance et de dialogue, a noté M. Toufiq.



Pour sa part, le grand Moufti de Marseille, Ali Mohamed Kassim a mis l'accent sur les liens historiques profonds entre le Maroc et les Îles Comores, soulignant que le Royaume est un pays phare en matières de sciences et de savoir, comme en témoigne son évolution constante dans les différents domaines économiques, intellectuels et scientifiques et ses relations distinguées sur le plan international.



M. Kassim a, également, salué le soutien apporté par le Maroc aux étudiants comoriens et la qualité de l'enseignement qui leur est offert par le Royaume, relevant que la plupart des cadres occupant des hautes fonctions aux îles Comores sont issus des instituts et écoles supérieures marocains.



De son côté, le président du Conseil régional du culte musulman, coordinateur général de l’Union des mosquées de France, Khalid Belkhadir a fait savoir que cette visite s’inscrit dans le cadre des rencontres tenues par l’Union afin de mettre en exergue le modèle marocain, marqué par la modération et la coexistence.



Dans ce cadre, M. Belkhadir a souligné que l'Union oeuvre pour élargir et approfondir les relations avec les musulmans africains et ceux résidant en France, à travers une série d'activités portant sur l'encadrement, l'instruction religieuse et la promotion du modèle marocain.